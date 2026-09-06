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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الصحة» تكشف سر غياب الأوبئة من المدارس والجامعات.. حملة لتطعيم 21 مليون طفل

الفيروسات
الفيروسات
محمد البدوي

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها لتعزيز الوقاية الصحية داخل المدارس والجامعات، بالتزامن مع الاهتمام المتزايد بصحة الطلاب باعتبارها أحد العوامل الأساسية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ولا تقتصر جهود الوزارة على اكتشاف الأمراض والتعامل معها، وإنما تمتد إلى الوقاية ومنع انتقال العدوى، ومتابعة نمو الأطفال، وتحسين الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التعليمية. 

الحد من انتشار الأمراض المعدية

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن نجاح مصر خلال السنوات الماضية في الحد من انتشار الأمراض المعدية بصورة وبائية داخل المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن التطعيمات تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والحد من انتشارها بين الطلاب.

الدليل الصحي والوقائي.. تحديث سنوي لمواجهة الأمراض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحفاظ على صحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة يمثلان جزءاً أساسياً من نجاح العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع الملف الصحي داخل المدارس والجامعات من منظور شامل يجمع بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات الصحية داخل المنشآت التعليمية لا تقتصر على اكتشاف الأمراض بعد ظهور أعراضها، وإنما تشمل مجموعة متكاملة من الإجراءات الوقائية التي تستهدف منع انتشار العدوى والحفاظ على صحة الطلاب.

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وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على تحديث الدليل الصحي والوقائي للمنشآت التعليمية بشكل سنوي، بحيث يتضمن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، إلى جانب آليات التعامل مع الطلاب والحالات المرضية، والإجراءات التي يجب اتباعها للحد من انتقال الأمراض المعدية.

من اكتشاف المرض إلى متابعة نمو الأطفال

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن مفهوم الرعاية الصحية للطلاب شهد تطوراً خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد الجهود الصحية تركز فقط على اكتشاف المرض والتعامل معه، وإنما أصبحت تشمل متابعة نمو الأطفال والتأكد من تطورهم بصورة صحية وسليمة.

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وأضاف أن توفير بيئة صحية داخل المنشآت التعليمية يتطلب الاهتمام بعدد من العناصر، من بينها التغذية السليمة، وجود مياه آمنة، نظافة الفصول، والالتزام بالإجراءات الوقائية، باعتبارها عوامل أساسية في الحفاظ على صحة الطلاب وتقليل فرص انتقال العدوى.

نجاح في الحد من الانتشار الوبائي للأمراض المعدية

وكشف عبدالغفار عن نجاح مصر خلال السنوات الماضية في الحد من انتشار الأمراض المعدية بصورة وبائية داخل المدارس والجامعات، مؤكداً أن الإجراءات الوقائية والتطعيمات والمتابعة الصحية المستمرة كان لها دور مهم في تحقيق هذا الهدف.

الفيروسات المعوية

وشدد على أن التطعيمات تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من الأمراض المعدية، خاصة تلك التي يمكن أن تنتشر سريعاً بين الأطفال والطلاب نتيجة التجمعات الكبيرة داخل المدارس والمنشآت التعليمية.

تطعيم 21 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

وفي إطار تعزيز معدلات الوقاية، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى تنفيذ حملة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، تستهدف نحو 21 مليون طفل، بهدف رفع معدلات التغطية بالتطعيمات إلى أكثر من 95%.

وأوضح أن الوصول إلى هذه النسبة المرتفعة من التغطية بالتطعيمات يستهدف تعزيز المناعة المجتمعية وتقليل فرص ظهور بؤر أو انتشار وبائي للأمراض المعدية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على صحة الأطفال والطلاب.

وأكد أن استمرار الإجراءات الوقائية والتطعيمات والمتابعة الصحية يمثل منظومة متكاملة تستهدف حماية الطلاب، وضمان استمرار العملية التعليمية في بيئة أكثر أماناً من الناحية الصحية.

الفيروسات الأوبئة والأمراض الصحة وزارة الصحة

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