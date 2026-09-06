وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية 2027

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مراسم القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية المقرر مشاركتها في موسم الحج لعام 1448 هـ / 2027 م، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمتقدمين للمشاركة في أعمال البعثة.

وأكد الوزير أن اختيار أعضاء البعثة يتم وفق قواعد ومعايير محددة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيداً بجهود اللجنة العليا لبعثة الحج في تنظيم إجراءات الاختيار بما يضمن الاستعانة بالكفاءات الطبية والإدارية القادرة على أداء مهامها، كما أشاد بجهود البعثة خلال الموسم الماضي في تقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين طوال فترة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، ومثمناً على الدور المتميز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

البعثة الطبية المصرية



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البعثة الطبية المصرية تؤدي دوراً محورياً في توفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج المصريين طوال فترة وجودهم بالمملكة، عبر الفرق الطبية المتخصصة والتجهيزات والمستلزمات الدوائية والطبية. وتشمل خطة عملها متابعة الحالة الصحية للحجاج والتعامل مع الحالات التي تستدعي الرعاية، بما في ذلك مرضى الغسيل الكلوي والأورام، إلى جانب تقديم التوعية والتثقيف الصحي وتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض المعدية والاستجابة الفورية للطوارئ الصحية، مع التنسيق المستمر مع السلطات الصحية السعودية لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات وتوفير الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ولفت الدكتور محمد عبدالوهاب، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية ورئيس البعثة الطبية للحج، إلى تجهيز الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية ووضع آليات للتنسيق والمتابعة على مدار الساعة خلال فترة أداء المناسك، موضحاً أن توزيع أعضاء البعثة يتم وفق احتياجات الحجاج وأماكن تواجدهم بما يسهم في سرعة الوصول إلى الحالات التي تحتاج تدخلاً طبياً، مع تفعيل آليات اتصال وتنسيق مستمرة مع الجهات المعنية في المملكة للتعامل مع مختلف المواقف الصحية.

جدير بالذكر أن البعثة تشمل تخصصات أخصائيين في الحميات والأمراض الصدرية والباطنة والكلى والعظام والجراحة والنساء والقلب، وأطباء أفواج ووقائي ممارس عام وأسنان، فضلاً عن الصيادلة والمسعفين وتخصصات إدارية وطبية وتمريض وفني صحي ونظم معلومات ومدخلي بيانات وأمناء مخازن وسائقين وخدمات معاونة.