شوبير: سعيد بعودة محمد عبد المنعم.. وعليه تعلم الفرنسية قبل فوات الأوان

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته بالمشاركة الكاملة لمحمد عبد المنعم مع فريق نيس الفرنسي، مؤكدًا أن استمرار اللاعب في الحصول على دقائق لعب سيكون أمرًا مهمًا خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «فرحت أوي إن محمد عبد المنعم لعب مع نيس في الدوري الفرنسي، والمهم إنه لعب المباراة كاملة، واللي قبلها لعب 75 دقيقة».

وشارك عبد المنعم أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي مع نيس، وخاض مواجهة لومان كاملة لمدة 90 دقيقة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وأضاف شوبير أنه سبق وطالب محمد عبد المنعم بتعلم اللغة الفرنسية، مشددًا على أن إجادتها ستساعده كثيرًا في تجربته الاحترافية داخل فرنسا، قائلًا: «قبل كده كنت ناشدته إنه يتعلم الفرنسية لأنها هتفرق معاك من السما للأرض».

وأوضح الإعلامي أن تعلم اللغة والتأقلم مع الأجواء في فرنسا سيكونان مهمين بالنسبة لعبد المنعم، خاصة في ظل صعوبة وضع نيس خلال الموسم الحالي، مؤكدًا: «نادي نيس الموسم ده هيصارع من أجل البقاء في الدوري».

واختتم شوبير حديثه بتوجيه رسالة إلى عبد المنعم، مطالبًا إياه بالاستعداد لكل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «فعلشان تبقى عامل حسابك وأن ممكن تتحرك لنادي تاني». ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة المدافع المصري للمشاركة بصورة منتظمة مع نيس بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.