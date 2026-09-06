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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتابع الاستجابة لحالة مواطنة تعاني من زيادة مفرطة في الوزن

صورة المريضة
صورة المريضة
عبدالصمد ماهر

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاستجابة لحالة مواطنة تعاني من زيادة مفرطة في الوزن، وتحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية، حيث تم التعامل مع الحالة بشكل وتوفير الرعاية اللازمة لها.

إرسال فريق طبي إلى محل إقامة المواطنة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إرسال فريق طبي إلى محل إقامة المواطنة، وقاموا بتقييم الحالة ونقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور بواسطة فريق من المسعفين، لاستكمال الفحوصات والتقييم الطبي وتقديم الرعاية اللازمة وفقًا لحالتها الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، متابعتها المستمرة للاستغاثات والحالات الإنسانية التي تستدعي تدخلًا طبيًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الصحية المناسبة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

مستشفى بولاق الدكرور المسعفين الفحوصات الرعاية وزارة الصحة والسكان

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