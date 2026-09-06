زراعة الأقصر تفحص قصب السكر بإسنا وتوجه المزارعين بالتعامل مع الإصابات

تواصل مديرية الزراعة بالأقصر جهودها الميدانية لحماية محصول قصب السكر باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية والحيوية بالمحافظة، من خلال تكثيف أعمال الفحص والتمشيط الزراعي ومتابعة الحالة الصحية للمحصول بمختلف المناطق، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر.

وجاءت أعمال المتابعة بتنسيق من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وبدعم وإشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل مديرية الزراعة بالأقصر، وبمعاونة المهندس مساعد حمزة العادلي مدير إدارة المحاصيل السكرية، والمهندس عبدالعظيم مرسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية.

وفي هذا السياق، نفذ المهندس أحمد حسن ممثلا عن إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالأقصر، برفقة المهندس محمد السايح مهندس شركة السكر والصناعات التكاملية بمنطقة الأقصر، وبمشاركة أعضاء لجنة الفحص والتمشيط المتخصصة بمصنع سكر قوص، جولة ميدانية موسعة لفحص ومتابعة مساحات محصول قصب السكر بزمام إدارة البندر بنواحي الأقصر والنجوع المجاورة.

وشملت أعمال الفحص المرور على عدد من الأحواض الزراعية الرئيسية، من بينها حوض قاسم وحوض حماد وحوضي الزدبية 13 والزدبية 14، حيث جرى فحص المساحات المنزرعة وتقييم الحالة العامة للنباتات ومتابعة مراحل النمو والتأكد من سلامة المحصول ورصد أي إصابات أو آفات قد تؤثر على إنتاجيته.

وأسفرت أعمال الفحص والتمشيط الميداني عن استقرار الحالة العامة لمحصول قصب السكر بالمساحات التي تم المرور عليها، مع رصد إصابات بسيطة ومحدودة بالحشرة القشرية الرخوة في أجزاء متفرقة من بعض المساحات، دون تأثير واسع على الحالة العامة للمحصول.

وعقب أعمال الفحص، وجهت اللجنة المزارعين بسرعة تنفيذ التوصيات الفنية والوقائية اللازمة للتعامل مع البؤر المصابة، وفي مقدمتها تنفيذ عمليات الرش البؤري للمناطق المصابة باستخدام المبيدات المعتمدة، إلى جانب ضبط برامج الري والتسميد والاهتمام بنظافة الأحواض والتخلص من الحشائش التي قد تسهم في انتشار الآفات.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار أعمال الرصد والتمشيط الدوري لمساحات القصب، وسرعة اكتشاف أي إصابات والتعامل معها في مراحلها الأولى، بما يحافظ على سلامة المحصول ويرفع من معدلات الإنتاجية ويضمن جاهزيته لموسم الحصاد والتوريد المقبل.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة مديرية الزراعة بالأقصر لتعزيز المتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين بالتوصيات الفنية الحديثة، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي وتحقيق أفضل عائد ممكن للمحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.