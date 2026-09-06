«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

تحدّث الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون، مؤكدًا أن الدوري التركي من الدوريات التنافسية والصعبة، متمنيًا التوفيق للاعب في تجربته الجديدة.

وقال الكابتن أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "الدوري التركي دوري تنافسي وصعب، وأتمنى التوفيق لمحمد صلاح في مسيرته وتجربته الجديدة".

وأضاف: "كنت أتمنى أن ينضم محمد صلاح لأحد أندية إسطنبول (جالاتا سراي، بشكتاش، فناربخشة) ولكن أتمنى له التوفيق على أي حال".

وأكمل الصقر: "لا أريد أن أقول إن صلاح ينضم لأحد الأندية الكبرى في تركيا "علشان ماحدش يزعل مني"، الجماهير التركية بيحبوني، ولكن أتمنى التوفيق لصلاح في أي مكان، وهنبدأ نتابع الدوري التركي علشانه".

وتابع أحمد حسن حديثه عن تجربة محمد صلاح الجديدة، مؤكدًا تمنياته بالتوفيق لنجم منتخب مصر وأسطورة ليفربول السابق.