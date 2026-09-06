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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
كريم عاطف

تستعد شركة تويوتا لإحياء اسم "سيليكا" الشهير بعد غياب تجاوز 20 عاما، مع تطوير جيل ثامن جديد قد ينضم إلى عائلة GR الرياضية، ليقدم مزيج بين الأداء الممتع والاستخدام اليومي، بعيد عن الطابع المتطرف لبعض سيارات الأداء التي تحمل شعار GR.

ورغم عدم إعلان تويوتا موعد رسمي لطرح السيارة حتى الان، فإن المؤشرات على المشروع تتزايد، خاصة مع ظهور نموذج اختباري جديد لسيارة الرالي التي ستشارك بها الشركة في بطولة العالم للراليات اعتبار من موسم 2027، ويحمل النموذج تصميم ببابين يختلف بوضوح عن GR يارس الحالية، ما فتح الباب أمام التكهنات بإمكانية ارتباطه بالجيل الجديد من سيليكا.

وتأتي عودة سيليكا ضمن توجه أوسع لإحياء "الثلاثي الرياضي" التاريخي لتويوتا، والذي يضم سوبرا وMR2 وسيليكا، وبعد عودة سوبرا وظهور مؤشرات على تطوير جيل جديد من MR2، تبدو سيليكا الحلقة الثالثة في هذه الخطة.

ومن المتوقع أن تعتمد السيارة على قاعدة هندسية مشتركة مع الجيل المقبل من كورولا، مع إعادة ضبطها لتقديم تجربة قيادة رياضية في هيكل كوبيه ببابين، ومن شأن هذه الوصفة وضعها في منافسة مباشرة مع هوندا Prelude.

تشير التوقعات إلى حصول سيليكا الجديدة على محرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر من الجيل الجديد، مع إمكانية دمجه في منظومة هجينة، لكن لم تحسم تويوتا بعد طبيعة النظام الهجين المستخدم.

ومن المرجح أن يحتفظ المحرك بموقعه الأمامي، مع نظام دفع كلي يعيد إلى الأذهان النسخ الرياضية الشهيرة من سيليكا، خصوصا أن السيارة ارتبطت تاريخيا بعالم الراليات وحققت مع تويوتا بطولتي العالم عامي 1993 و1994.

ولا تزال القوة والأداء والأبعاد والتجهيزات النهائية غير معلنة، كما لا يوجد تأكيد رسمي حتى الان بشأن عودة اسم GT-Four.

وإذا جاءت السيارة وفق هذه التوقعات، فقد تصبح سيليكا الجديدة بوابة أكثر سهولة إلى عالم GR، من خلال تقديم كوبيه رياضية تجمع بين الأداء، والدفع الكلي، والتقنيات الهجينة، والقدرة على الاستخدام اليومي، لتعيد واحد من أشهر أسماء تويوتا الرياضية إلى الطرق بعد غياب طويل.

سيليكا تويوتا شركة تويوتا GR الرياضية تويوتا سيليكا

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بالصور

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
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