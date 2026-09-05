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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقارب 100 حصان.. عودة جينسن إنترسبتور الخارقة

جينسن إنترسبتور GTX
جينسن إنترسبتور GTX
صبري طلبه

تعود شركة جينسن من جديد عبر سيارة إنترسبتور GTX الخارقة، في محاولة لإحياء اسم ارتبط لسنوات بالسيارات البريطانية ذات الطابع الرياضي والأداء القوي. 

وتعود جذور الشركة إلى عام 1934، حيث تأسست جينسن في إنجلترا وركزت على إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة، قبل أن تقدم عددا من الطرازات التي اكتسبت حضورا خاصا، وكان من أبرزها إنترسبتور التي أصبحت لاحقا واحدة من أشهر سيارات العلامة.

جينسن إنترسبتور GTX

ويأتي المشروع الجديد ليحمل اسم إنترسبتور من جديد ولكن بتوجه مختلف، إذ تم تطوير السيارة كنموذج أولي مخصص للحلبات والاختبارات ذات الطابع السباقي، مع الاعتماد على هيكل ذي ملامح مستوحاة من سيارات السوبركار، بما يتناسب مع طبيعة الأداء المستهدف منها.

جينسن إنترسبتور GTX

محرك جينسن إنترسبتور GTX 

تحصل إنترسبتور GTX على محرك V8 سعة 6.8 لتر مزود بشاحن فائق، وهو في الأساس محرك من جنرال موتورز بسعة 6.2 لتر خضع لعمليات تطوير مكثفة.

وتولت شركة Late Model Engines في ولاية تكساس مهمة تطوير المنظومة، مع رفع سعة المحرك إلى المستوى الحالي وإضافة شاحن فائق بسعة 2.65 لتر.

وتنتج السيارة في إعدادها الحالي قوة تصل إلى 960 حصانا، بينما تشير إمكانات المنظومة إلى إمكانية رفع القوة مستقبلا إلى نحو 1,200 حصان، مع عزم دوران يتجاوز 1,491 نيوتن متر.

جينسن إنترسبتور GTX

تصميم جينسن إنترسبتور GTX

تركز إنترسبتور GTX على المظهر الرياضي، إذ تظهر الواجهة الأمامية بمصد كبير يحتوي على فتحات هوائية متعددة، فيما يمتد هذا التوجه إلى غطاء المحرك الذي يتضمن أيضا عناصر مخصصة لتحسين تدفق الهواء حول منظومة الدفع والهيكل.

جينسن إنترسبتور GTX

وتعتمد السيارة على جنوط سوداء مكونة من 13 ضلعا، بينما يبرز في الجزء الخلفي جناح كبير بعرض واضح، صمم ليكون جزءا من المنظومة التي تساعد السيارة على التعامل مع القوى الهوائية أثناء القيادة بسرعات مرتفعة. 

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