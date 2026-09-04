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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.. رينو تقدم سينيك E-Tech.. لوتس إليز VHPK تنطلق بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
35سيارة فقط.. لوتس إليز VHPK تنطلق بهذا السعر
كشفت Analogue Automotive البريطانية عن مشروع جديد يحمل اسم Lotus Elise VHPK، مستندًا إلى السيارة الرياضية الشهيرة لوتس إليز، مع خطة لإنتاج عدد محدود للغاية لا يتجاوز 35 سيارة فقط. 

5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية.. الأخيرة أرخصها سعرا
تقدم العلامات اليابانية الكثير من إصداراتها عالميًا ومحليًا، ويضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية الأسعار، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى عناصر التصميم.

إطلاق تويوتا كراون 2027 الشكل الجديد.. صور
تواصل تويوتا اليابانية، عملاق صناعة السيارات، تعزيز حضورها في السوق الياباني من خلال طرازات كراون الشهيرة، التي تحافظ على مكانتها ضمن تشكيلة الشركة منذ سنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع طرح حزمة جديدة من التحديثات المقدمة وسط موديلات 2027.

بمدى 624 كم.. رينو تقدم سينيك E-Tech الكهربائية الجديدة
كشفت رينو عن النسخة المحدثة من سينيك E-Tech الكهربائية، حيث توسع العلامة الفرنسية من تواجدها عبر سيارات تعتمد على الطاقة الكهربائية وتجمع بين الطابع العملي والتصميم العصري. 

أسعار مرسيدس جي كلاس 2026 في السوق السعودي
تعد مرسيدس جي كلاس واحدة من أشهر السيارات الرياضية في العالم، وتأتي بتصميم رياضي ينتمي إلى فئة سيارات SUV الفاخرة، مع إطلالة خارجية بارزة، حيث حافظت على حضورها القوي عبر أجيالها المختلفة. 

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