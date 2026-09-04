عك كروي.. رضا عبد العال ينتقد أداء الأهلي أمام سموحة

علق رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، على أداء النادي الأهلي أمام سموحة بعد الفوز الصعب بنتيجة ١/٠، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في فيديو عبر حسابه على فيسبوك: «الأهلي يفوز على سموحة بصعوبة بالغة، عك كروي، مش هو ده الأهلي اللي جايب صفقات ومدرب وقافل على نفسه والتدريبات سرية، كل ده كلام هجص في هجص».

وأضاف: «مشوفناش أي بصمة للعيبة الجديدة أو المدرب نهائيًا، وفي لعيبة بتقدم ضحك في الفرقه»، متابعًا: «مجلس إدارة النادي الأهلي موفر لبن العصفور للعيبة والجهاز الفني، من صفقات ومدرب جديد، ولكن مش شايفين طريقة لعب خالص».