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الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة إيه إس بورت في دوري الأبطال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة إيه إس بورت في دوري الأبطال

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وإيه إس بورت، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات البطولة القارية، وسط تطلعات كبيرة من الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية في مشواره الإفريقي.

الزمالك يعود إلى دوري أبطال إفريقيا

ويعود الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب خلال السنوات الماضية، بعدما نجح في حجز مقعده بالمسابقة القارية إثر تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

ويسعى الفريق الأبيض إلى استغلال مشاركته في النسخة الحالية من البطولة من أجل المنافسة بقوة على اللقب، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق نتائج إيجابية منذ بداية المشوار.

الزمالك يستهدف حسم التأهل مبكرًا

ويأمل الزمالك في تحقيق فوز مريح خلال مباراة الذهاب أمام إيه إس بورت، يمنحه أفضلية قبل خوض لقاء العودة، خاصة أن الفريق الجيبوتي يُعد منافسًا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل مصر.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي إيه إس بورت بشأن إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة، وهو ما يمنح الفريق الأبيض أفضلية إضافية، ويجنب اللاعبين عناء السفر قبل لقاء العودة.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تحقيق الانتصار وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وإيه إس بورت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإيه إس بورت

وتُذاع مباراة الزمالك وإيه إس بورت في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تنقل أحداث اللقاء للجماهير المصرية.

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