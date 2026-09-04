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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة خاصة تحسم موقف عبد الله السعيد مع الزمالك

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع عبد الله السعيد خلال اليومين الماضيين، طالبه خلالها بسرعة استعادة فورمته وجاهزيته البدنية، من أجل العودة للمستوى المنتظر منه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أكد امعتمد جمال للاعب أنه من العناصر الأساسية في حساباته، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدراته، خاصة أنه كان من أشد الداعمين لاستمراره مع الزمالك خلال الفترة التي شهدت أزمته مع النادي.

من جانبه، وعد عبد الله السعيد المدير الفني بتنفيذ طلباته وتعليماته، والعمل على استعادة جاهزيته سريعًا والعودة للمستوى الذي يضمن له التواجد بشكل أساسي مع الفريق.

عبدالله السعيد الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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