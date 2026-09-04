بعد هدفه الصاروخي.. هشام يكن: ياسر إبراهيم تربية إيدي في الزمالك

أشاد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، بياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على سموحة، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جول حلو من ياسر إبراهيم، لاعب مجتهد وبعيد عن المهاترات، تربية إيدي في الزمالك وهو بنفسه قال كده أكتر من مرة».

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بعدما سجل ياسر إبراهيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، خلف بيراميدز المتصدر بفارق الأهداف، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث أمام إنبي وزد وسموحة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.