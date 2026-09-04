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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني: الأهلي لم يظهر بالمستوى الذي يسعد جماهيره

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه، رغم نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية خلال مبارياته الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الغني، خلال تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إن النتائج تظل مهمة للغاية في منافسات الدوري، مشيرًا إلى أن جمع النقاط يمنح الفريق أفضلية ودعمًا خلال الموسم، خاصة في الفترات التي قد يتعرض خلالها لفقدان بعض النقاط.

الفوز وحده لا يكفي جماهير الأهلي

وأوضح أن الأهلي نجح في حصد النقاط، لكن الأداء لا يزال بحاجة إلى التطور، قائلًا إن الفوز على سموحة بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة لا يعكس المستوى الذي تنتظره جماهير القلعة الحمراء.

وأضاف أن الفريق كان يجب أن يظهر منذ بداية اللقاء بروح قتالية وإصرار وعزيمة أكبر، من أجل حسم المباراة مبكرًا وعدم الانتظار حتى الدقائق الأخيرة لتحقيق الانتصار.

انتقادات لاختيارات عموتة

وأشار مجدي عبد الغني إلى أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لديه إصرار على إشراك بعض اللاعبين رغم عدم ظهورهم بالمستوى المنتظر حتى الآن، مؤكدًا أن الحكم على المدرب لا يمكن أن يكون من خلال ثلاث مباريات أو ثلاثة أسابيع فقط.

وأبدى عبد الغني استغرابه من جلوس أحد اللاعبين الأجانب الجدد على مقاعد البدلاء، مع الاعتماد على لاعب محلي، موضحًا أن التعاقد مع لاعب محترف يجب أن يتبعه منحه فرصة المشاركة والحكم على مستواه بشكل عملي.

منصف لم يقنع حتى الآن

وأكد نجم الأهلي السابق أن اللاعب منصف لم يقدم حتى الآن ما يكفي لإثبات أنه الصفقة التي كان الفريق يبحث عنها، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة منحه الوقت قبل إصدار حكم نهائي عليه.

جماهير الأهلي تريد الأداء والنتيجة

واختتم عبد الغني حديثه بالتأكيد أن جماهير الأهلي لا تبحث عن الانتصار فقط، وإنما تريد أن يتزامن الفوز مع تقديم أداء قوي ومقنع، مشيرًا إلى أن المشجع قد يخرج سعيدًا بالنتيجة لكنه يظل غير راضٍ إذا لم يشاهد المستوى الذي يتناسب مع طموحات الفريق.

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