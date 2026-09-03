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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق : حسين الشحات يستحق الفرصة .. ومن الصعب الحكم على عموتة

حسين الشحات
حسين الشحات
عمرو مصطفى

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الظروف التي يمر بها نادي الزمالك تمنح المنافسين دافعًا أكبر لتحقيق الفوز، كما تحدث عن فوز الأهلي الصعب أمام سموحة.

نجم الأهلي السابق: حسين الشحات يستحق الفرصة.. ومن الصعب الحكم على عموتة

 

قال هشام حنفي، نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «ظروف نادي الزمالك تجعل المنافسين يطمعون في تحقيق الفوز عليه، بعكس مبارياتهم أمام الأهلي، حيث يلعبون بشكل دفاعي ويغلقون المساحات».

وأضاف: «كل المنافسين يواجهون الأهلي بطريقة دفاعية بحتة، وهذا يجعل المباريات صعبة على الفريق الأحمر ويؤخر تحقيق الفوز».

وتابع: «الأهلي لم يصل إلى أعلى مستوى فني له حتى الآن، وأي فريق سيواجه الأحمر بطريقة هجومية ويترك مساحات سيستقبل أهدافًا كثيرة».

وأوضح: «الأهلي سيطر على مجريات مباراة سموحة وكان الفريق الأفضل، لكن الطريقة الدفاعية للمنافس كانت سببًا رئيسيًا في تأخر الأهلي في تحقيق الفوز».

وأردف: «يجب أن يحصل حسين الشحات على فرصة مع الأهلي، لأنه يمتلك الحلول الفردية التي يحتاجها الفريق في مثل هذه المباريات».

واختتم: «من الصعب الحكم على حسين عموتة في الوقت الحالي، ويجب منحه مزيدًا من الوقت قبل تقييم تجربته مع الأهلي».

حسين الشحات يوجه رسالة للجماهير: عِيش اللحظة

شارك حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها في أجواء مختلفة بعيدا عن الملاعب.

ولفت الشحات الأنظار بالرسالة التي أرفقها مع الصور،كاتبا: «Live in the moment»، والتي تعني «عِش اللحظة».

وكان قد وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أهمية دعمهم ومساندتهم للاعبين من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير خلال الموسم الجديد.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «طول ما جمهور الأهلي ورا اللاعيبة هنحقق بطولات ونفرح مع بعض، إن شاء الله موسم خير علينا كلنا ونقدر نحقق كل البطولات، وإنتوا معانا وفي ضهرنا».

هشام حنفي الأهلي حسين الشحات عموتة سموحة

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