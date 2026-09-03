1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، داخل محلات الصاغة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا وتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا واضحًا مقارنة بمستويات أمس، حيث قفز سعر الجرام بنحو 125 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه خلال يوم واحد، في ظل حالة من التذبذب التي تسيطر على الأسواق العالمية.



ويحظى سعر الذهب اليوم في مصر باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار تحركات الأسعار بصورة سريعة، وهو ما يجعل متابعة آخر تحديثات محلات الصاغة أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، نحو 7315 جنيهًا للبيع، مقابل 7255 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 24 من الأعيرة التي تحظى بمتابعة خاصة من المستثمرين، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بالأعيرة الأخرى، كما يدخل في صناعة السبائك الذهبية بمختلف أوزانها.

عيار 21 بكام اليوم؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المصريين في المشغولات الذهبية، نحو 6400 جنيه للبيع، مقابل 6350 جنيهًا للشراء.

ويأتي ارتفاع عيار 21 بنحو 125 جنيهًا مقارنة بمستويات أمس، ليواصل المعدن الأصفر تحركاته القوية داخل محلات الصاغة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين الراغبين في شراء المشغولات أو الاستثمار في الذهب.

ويعتبر عيار 21 المؤشر الأبرز لحركة سعر الذهب اليوم في مصر، بسبب ارتفاع حجم الطلب عليه مقارنة بباقي الأعيرة.



سعر الذهب عيار 18 وعيار 14

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5485 جنيهًا للبيع، مقابل 5445 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 18 من الأعيرة الأكثر استخدامًا في بعض المشغولات الذهبية، خاصة التي تتميز بتصميمات متنوعة وأوزان مختلفة، بينما سجل عيار 14 نحو 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية عند الشراء من محل صاغة إلى آخر، وفقًا للمصنعية والدمغة والرسوم المرتبطة بالقطعة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب بصورة ملحوظة خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 51200 جنيه للبيع مقابل 50800 جنيه للشراء.

والجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21، ولذلك فإن تحرك سعر الجرام ينعكس بصورة مباشرة على قيمته، وهو ما يفسر ارتفاعه بنحو 1000 جنيه خلال يوم واحد وفق الأسعار المعلنة.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين، باعتباره أحد الخيارات المتداولة للراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس بعيدًا عن المشغولات التي ترتبط بتكاليف المصنعية.

سعر أوقية الذهب بالجنيه

ارتفع سعر أوقية الذهب في السوق المحلية، لتسجل نحو 227500 جنيه للبيع، مقابل 225725 جنيهًا للشراء.

وتتأثر قيمة الأوقية محليًا بتحركات سعر الذهب عالميًا إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لذلك فإن أي تغيرات في الأسواق العالمية أو سوق العملات قد تنعكس على مستويات الذهب داخل محلات الصاغة.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل ما يعرف باسم «دولار الصاغة»، والذي يستخدم في حساب أسعار الذهب محليًا، نحو 50.92 جنيه، مقابل 50.93 جنيه وفق أسعار البنوك.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تحديد السعر المحلي للمعدن النفيس، إلى جانب السعر العالمي للأوقية وحركة العرض والطلب داخل سوق الصاغة.



الذهب عالميًا يواصل الصعود

وعلى المستوى العالمي، شهدت أوقية الذهب تحركات قوية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قفز السعر في وقت سابق إلى مستوى 4490 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى نحو 4468.08 دولار، بفارق يبلغ حوالي 21.92 دولار للأوقية.

وتعكس هذه التحركات حالة التذبذب التي تسيطر على أسواق المال العالمية، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة المعدن الأصفر.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد شهدت خلال الأيام الماضية تراجعات متتالية قبل أن تعود إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بصعود الأونصة عالميًا، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

فجوة بين السعر المحلي والسعر العادل

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب المصرية يراقبون حركة الأسعار بحذر، مشيرًا إلى استمرار وجود فجوة سعرية سالبة بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل.

ويتم احتساب السعر العادل للذهب وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما تعكس الفجوة الحالية حالة من الترقب وانتظار مزيد من الوضوح قبل زيادة معدلات الدخول إلى السوق.

ورصدت منصة «آي صاغة» استمرار الفجوة السعرية السالبة بين السعر المحلي والسعر العادل، وهو ما يشير إلى استمرار حالة الحذر لدى المتعاملين.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب داخل محلات الصاغة:

عيار 24: 7315 جنيهًا للبيع و7255 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6400 جنيه للبيع و6350 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5485 جنيهًا للبيع و5445 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 51200 جنيه للبيع و50800 جنيه للشراء.

أوقية الذهب محليًا: 227500 جنيه للبيع و225725 جنيهًا للشراء.

دولار الصاغة: 50.92 جنيه.

وتظل حركة سعر الذهب اليوم في مصر مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر الدولار، ومستويات العرض والطلب، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفق تطورات الأسواق.