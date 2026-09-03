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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
آية التيجي

تصدر اسم النجم المصري محمد صلاح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تداول صورة تتحدث عن ميلاد مولوده الثالث، وتسلط الضوء على مفارقة لافتة في تواريخ ميلاد أبنائه، بعدما جاءت الفواصل الزمنية بينها بشكل منتظم تقريبًا.

محمد صلاح أب لـ 3 أبناء

وبحسب المعلومات المتداولة، رزق محمد صلاح بابنته الأولى مكة في أكتوبر عام 2014، ثم رزق بابنته الثانية كيان في 8 فبراير 2020، قبل أن يستقبل مولوده الثالث، وهو ذكر، في سبتمبر 2026، لتصبح المفارقة أن كل مولود جاء بعد نحو 6 سنوات من سابقه.

ويعيش محمد صلاح حياة أسرية بعيدًا عن الملاعب، حيث لديه 3 أبناء، وهم:

  • مكة محمد صلاح: ولدت في أكتوبر 2014.
  • كيان محمد صلاح: ولدت في 8 فبراير 2020.
  • المولود الثالث ليل: وُلد في سبتمبر 2026، وفق المعلومات المتداولة.

وأثارت هذه التواريخ تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفارق الزمني اللافت بين مواليد أبناء نجم ليفربول ومنتخب مصر.

محمد صلاح أب لـ3 أبناء

محمد صلاح «كل 6 سنين»

وسرعان ما تحولت تواريخ ميلاد أبناء محمد صلاح إلى مادة للتعليقات الطريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لاحظ المتابعون أن هناك فارقًا يقارب 6 سنوات بين كل مولود والآخر، وهو ما دفع البعض للتعليق بطريقة ساخرة: «محمد صلاح مظبطها كل 6 سنين».

وتأتي هذه المفارقة مع استقبال محمد صلاح مولوده الثالث في عام 2026، بعد نحو 6 سنوات من ميلاد ابنته كيان عام 2020.

محمد صلاح أب لـ3 أبناء

محمد صلاح يرزق بمولود ذكر

وبحسب ما اعلنه رئيس نادي طرابزون التركي، ان محمد صلاح قام بالتوجه إلى إنجلترا بعدما رزق بمولوده الجديد ليصبح الطفل الثالث في الأسرة بعد ابنتيه مكة وكيان.

محمد صلاح أب لـ3 أبناء

من هم أبناء محمد صلاح؟

محمد صلاح لديه ابنتان قبل مولوده الثالث ليل، حيث ولدت مكة في عام 2014، بينما جاءت كيان في عام 2020، ويحرص نجم الكرة المصرية على إبعاد حياته الأسرية إلى حد كبير عن الأضواء، رغم اهتمام الجمهور بأخباره العائلية.

محمد صلاح

شهدت إحدى مستشفيات مدينة ليفربول في إنجلترا، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، ولادة المولود الثالث للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لينضم فرد جديد إلى أسرة قائد منتخب مصر.

 الولادة جاءت بشكل مفاجئ لزوجة قائد منتخب مصر محمد صلاح التي  تجلس معها شقيقتها مرام بإنجلترا قبل أن تقوم شقيقة زوجة محمد صلاح بإبلاغ النجم المصري محمد صلاح بنجاح عملية الولادة ليطلق عليه النجم المصري اسم ليل

واختار محمد صلاح اسم "ليل" لمولوده الجديد، وهو أول أبنائه الذكور، في قرار جاء تأثرًا بإحدى الشخصيات التي جسدها الفنان هاني سلامة في أحد أعماله الدرامية.

يأتي المولود الثالث لـ محمد صلاح وزوجته بعد ابنتيهما مكة وكيان، لتزداد أسرة نجم ليفربول السابق ولاعب طرابزون سبور التركي فردًا جديدًا.

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بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

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