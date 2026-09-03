بالأرقام.. 40.8 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال حملة 100 يوم صحة

لم تعد حملات الرعاية الصحية تقتصر على تقديم العلاج للحالات المرضية، وإنما أصبحت تستهدف الوصول إلى المرض قبل ظهوره أو اكتشافه في مراحله الأولى، بما يقلل من مضاعفاته ويحسن فرص العلاج.

الخدمات الطبية المجانية

وفي هذا الإطار، حققت حملة «100 يوم صحة» حصادًا ضخمًا من الخدمات الطبية المجانية التي استفاد منها ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع مشاركة قطاعات متعددة من وزارة الصحة والسكان في تنفيذ أنشطة الحملة.

توفير الرعاية بصورة أكثر سهولة وعدالة

وكشفت الوزارة عن حجم الخدمات التي جرى تقديمها، مؤكدة أن معيار نجاح الحملة لا يرتبط فقط بعدد الخدمات المقدمة، وإنما بمدى وصولها إلى المواطن وتحقيق هدفها الأساسي في تحسين مستوى الصحة وتوفير الرعاية بصورة أكثر سهولة وعدالة.

40.8 مليون خدمة مجانية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت نحو 40.8 مليون خدمة صحية مجانية للمواطنين، مؤكدًا أن أهمية هذا الرقم لا تتمثل في حجم الخدمات وحده، وإنما في عدد المواطنين الذين استفادوا منها والأثر الذي انعكس على صحتهم.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية مروة فهمي، أن الدولة تستهدف من خلال الحملة الوصول إلى الأمراض في مراحل مبكرة، قبل أن تتحول إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدًا، إلى جانب تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.

13 قطاعًا تشارك في الحملة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى مشاركة 13 قطاعًا تابعًا للوزارة في تقديم الخدمات الصحية ضمن الحملة، بما يعكس تنوع المجالات التي تستهدفها «100 يوم صحة».

وتضمنت القطاعات المشاركة الرعاية العلاجية، والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، وهيئة التأمين الصحي، ومبادرات الصحة العامة، إلى جانب خدمات العلاج على نفقة الدولة وغيرها من القطاعات المعنية بتقديم الرعاية للمواطنين.

مئات الآلاف من الخدمات العلاجية

وأوضح عبد الغفار أن قطاع الرعاية العلاجية قدم خلال شهر واحد أكثر من 464 ألف خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات التي قدمتها الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة 322 ألف خدمة.

كما قدمت هيئة التأمين الصحي أكثر من 196 ألف خدمة للمواطنين، فيما تجاوز عدد الخدمات المقدمة من خلال مبادرات الصحة العامة 157 ألف خدمة.

15 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى إصدار أكثر من 15 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة، بما يسهم في توفير الخدمات الطبية للحالات المستحقة دون تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم.

وأكد أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الصحية، وضمان وصول الرعاية الطبية إلى الفئات المستحقة.

«الألف يوم الذهبية» تقدم 104 آلاف خدمة

وفي سياق متصل، أشار عبد الغفار إلى تقديم أكثر من 104 آلاف خدمة ضمن مبادرة «الألف يوم الذهبية للاستثمار في بداية الحياة»، التي تستهدف دعم صحة الأسرة والطفل خلال المراحل المبكرة من الحياة.

وأوضح أن الاهتمام بهذه المرحلة العمرية يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الأجيال المقبلة، من خلال الوقاية والاكتشاف المبكر وتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

10.7 مليون خدمة للصحة النفسية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن مفهوم الرعاية الصحية لا يقتصر على علاج الأمراض الجسدية فقط، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد بالصحة النفسية باعتبارها جزءًا أساسيًا من جودة حياة المواطن.

خدمات الصحة النفسية

وأوضح أن خدمات الصحة النفسية تجاوزت 10.7 مليون خدمة من خلال مبادرة «صحتك سعادة»، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل الجوانب النفسية إلى جانب الرعاية الجسدية.