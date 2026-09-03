الصحة: تقديم 40.8 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 40 مليونًا و812 ألفًا و58 خدمة طبية مجانية منذ انطلاق النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» في الأول من أغسطس 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق تقديمها بمختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت خلال 30 يومًا مليونًا و462 ألفًا و117 خدمة طبية مجانية، بمشاركة 13 قطاعًا من قطاعات الوزارة.

وشملت الخدمات المقدمة 464 ألفًا و343 خدمة من قطاع الرعاية العلاجية، و322 ألفًا و301 خدمة من قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، و196 ألفًا و504 خدمات بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب 157 ألفًا و722 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية.

كما قدمت الحملة 15 ألفًا و379 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1823 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وفي إطار التوعية الصحية، قدمت فرق التواصل المجتمعي خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 42 ألفًا و820 مواطنًا في المناطق العامة والنوادي والمراكز التجارية بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية.