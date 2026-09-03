إنترنت منزلكِ بطيء؟ إليكِ تطبيقات مجانية لكشف لصوص الشبكة وتسريعها

تُعد مشكلة بطء الإنترنت من الأمور المزعجة والتي تواجه المستخدمين يومياً، و تؤثر سلباً على تصفح المواقع، مشاهدة الفيديوهات، أو إنجاز الأعمال.

وغالباً ما يعود هذا البطء إلى أسباب خفية كاستهلاك التطبيقات للخلفية أو وجود أجهزة غريبة تسرق سعة الشبكة، وتتوفر مجموعة من التطبيقات الذكية والمجانية والتي تتيح لك فحص الشبكة، والكشف عن المشاكل المؤثرة على الأداء، وحلها دون استعادة السرعة الكاملة لاتصالك.

برنامج Fing لتقوية شبكة الواي فاي

يعمل برنامج Fing على اكتشاف المتطفلين والذي يستخدمون الشبكة الخاصة بك من دون إذنك، كما يعمل على محاولة تحليل شبكة الواي فاي الخاصة بك ومعرفة أسباب بطء الإنترنت على هاتفك.

برنامج Net Optimizer لتسريع الإنترنت في الأندرويد

يعد تطبيق Net Optimizer من أفضل البرامج في هذه الفئة فهو يتميز بفعاليته في تسريع الواي فاي أو اتصال البيانات وذلك بكل سهولة بفضل الواجهة البسيطة التي يأتي بها البرنامج حيث يمكنك تشغيله بنقرة زر واحدة فقط.

ويعمل التطبيق على تحليل شبكات DNS من أجل اختيار الأسرع من بينها كما أنه يسمح لك بتحديدها يدويًا إذا أردت ذلك، وزيادة سرعة التصفح ومشاهدة الفيديوهات ووقت التأخير في الألعاب أون لاين.

برنامج Speedify

يتمتع برنامج Speedify بعدد كبير من المميزات والتي تجعله مفيدً لجميع المستخدمين فسواء كنت ترغب في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديو والبث المباشر أو حتى تحميل الملفات من الإنترنت فسوف يساعدك برنامج Speedify على القيام بزيادة سرعة الإنترنت بشكل كبير وإنجاز المهام المطلوبة منك في وقت أقل.