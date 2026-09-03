6 غيابات في الزمالك أمام بطل جيبوتي بموقعة دوري أبطال أفريقيا

يستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه إيه إس بورت بطل جيبوتي، بحثًا عن بداية قوية في مشواره القاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر، على استاد القاهرة أيضًا، وفقًا للموعد المحدد للمباراة.

غيابات الزمالك أمام بطل جيبوتي

ويغيب عن الزمالك كلا من المغربي محمود بنتايج، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض بعد الطرد بنهائي النسخة الماضية من الكونفدالية، وعمرو ناصر، للإصابة في العضلة الخلفية، والتونسي أحمد الجفالي لعدم الجاهزية.

كما يغيب سيف فاروق جعفر، لخروجه من حسابات المدير الفني، أما البرازيلي خوان بيزيرا، فمتمرد ولم يصل للقاهرة للانضمام لمعسكر الفريق

كما يغيب محمد السيد عن المشاركة في مباراة بطل جيبوتي بعد تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة منتخب السويس بتروجيت الأخيرة في بطولة الدوري

أدى محمد السيد تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الجهاز الطبي برنامجًا تاهيليًا للاعب لتنفيذه قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.