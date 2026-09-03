شيرى تيجو 7 برو 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 7 برو موديل 2027، وتنتمي تيجو 7 برو لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

مواصفات شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

تحتوي سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

ويوجد بـ سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 أيضا، Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix .

سعر شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175 ألف جنيه .