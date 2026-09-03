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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السيارات الصينية تكسب ثقة البريطانيين.. نصف السائقين يفكرون في شرائها

السيارات الصينية
السيارات الصينية
كريم عاطف

تواصل السيارات الصينية تعزيز حضورها في السوق البريطانية، بعدما كشف استطلاع حديث أجرته منصة "Carwow" عن تحول واضح في نظرة المستهلكين إلى العلامات القادمة من الصين، حيث أصبح نحو نصف سائقي السيارات في بريطانيا منفتحين على فكرة شراء سيارة صينية كخيار لسيارتهم المقبلة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، أكد 49% من المشاركين أنهم قد يفكرون في شراء سيارة تحمل علامة صينية، مقارنة بنحو 39% خلال النصف الثاني من عام 2025 و35% في النصف الأول من عام 2026، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 24% فقط خلال النصف الأول من عام 2023، وهو ما يعكس التغير السريع في مستوى تقبل المستهلك البريطاني لهذه العلامات.

ولم يقتصر هذا التحول على نتائج الاستطلاع فقط، بل ظهر أيضا في حجم الاهتمام الفعلي بالسيارات الصينية عبر منصة "Carwow" فقد ارتفعت الاستفسارات عن الطرازات الصينية بنسبة 119% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما شكلت العلامات الصينية نحو 30% من إجمالي العملاء المحتملين على المنصة خلال النصف الأول من العام، مقابل 14% فقط في الفترة نفسها من 2025، في مؤشر على أن الشركات الصينية أصبحت منافس حقيقي للعلامات الأوروبية واليابانية والكورية في السوق البريطانية.

وجاءت القيمة مقابل المال في مقدمة الأسباب التي تدفع البريطانيين للتفكير في السيارات الصينية، حيث اختارها 42% من المشاركين كعامل رئيسي، بينما أشار 24% إلى توقعهم الحصول على عروض وأسعار تنافسية مقارنة بالسيارات المنافسة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الوعي بالعلامات الصينية بشكل كبير، إذ وصلت نسبة معرفة المستهلكين البريطانيين بعلامة BYD إلى 71%، مقارنة بـ28% فقط في عام 2023، بينما ارتفع التعرف على علامة Xpeng من 8% إلى 20%.

ورغم أن الاهتمام بشراء السيارات الصينية لا يعني بالضرورة تحول جميع المستهلكين إلى مشترين فعليين، فإن الأرقام تؤكد أن الصورة الذهنية لهذه السيارات تشهد تغير سريع في بريطانيا، مع توسع علامات مثل BYD وChery وOmoda وJaecoo وXpeng، وتقديمها سيارات تجمع بين التكنولوجيا والأسعار التنافسية والتجهيزات المتطورة.

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