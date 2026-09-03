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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

صواريخ
صواريخ
القسم الخارجي


أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية، في تطور أمني جديد يأتي في أعقاب تصعيد إقليمي متواصل.


وأكد الجيش الكويتي، في بيان نقلته وسائل إعلام عدة، أن الهجمات تأتي على خلفية ما وصفه بـ«العدوان الإيراني الآثم»، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات الجوية التي تستهدف الأراضي الكويتية. 


وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، في رسالة تهدف إلى توضيح مصدر الأصوات وطمأنة المواطنين والمقيمين إلى طبيعة الإجراءات الدفاعية الجارية.


ودعت السلطات العسكرية الكويتية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والتقيد بالإرشادات الرسمية خلال التعامل مع التطورات الميدانية. 

ولم تتضمن البيانات الأولية تفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات، كما لم تحدد المواقع التي استهدفتها، فيما تواصل منظومات الدفاع الجوي عمليات الرصد والاعتراض والتعامل مع التهديدات.


ويأتي التصعيد في ظل توتر إقليمي متزايد، سبق أن شهد تعرض مواقع داخل الكويت لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى اليقظة وتعزيز إجراءات الحماية. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق إخماد حريق اندلع في مجمع سكني بالعاصمة إثر استهدافه بطائرة مسيرة، مع إدانتها للهجمات الإيرانية. 

الكويت الجيش الكويتي صواريخ ايران الحوثيون

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