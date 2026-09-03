حاتم باشات: مياه النيل خط أحمر.. ومصر تخرج من كل أزمة أقوى مما كانت

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب وعضو البرلمان الإفريقي، أن مصر قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها، مشددًا على أن أزمة السد الإثيوبي لن تؤدي إلى معاناة مصر من نقص مياه النيل.

وقال باشات، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة ON، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، ردًا على مخاوف المواطنين المصريين بشأن مياه النيل: «إحنا عدينا بأزمات كتيرة جدًا وبنواجه أزمات كتيرة جدًا، كل ما بنقابل أزمة بنلاقينا طلعنا من الأزمة دي أقوى مما كنا».

وأضاف: «فكرة إن إحنا نعاني من السد الإثيوبي، ده مش حيحصل.. ده بكرة مش حيحصل»، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمة.

وأوضح باشات أن التفاوض والدبلوماسية يمثلان المسار الأساسي في التعامل مع أزمة السد ، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة في القارة الإفريقية، وعلى رأسها تجربة سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

وأكد أن مصر، رغم ما تواجهه من ظروف وصراعات وتحديات، تتمسك بمبدأ دعم التنمية داخل الدول الإفريقية والمساهمة في مشروعات التنمية الأساسية، باعتبار ذلك أحد مسارات تعزيز العلاقات بين مصر وشعوب القارة.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الأسبق على أن مياه النيل تمثل «خطًا أحمر» بالنسبة لمصر، مستشهدًا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الأمر.

واختتم باشات حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل مع ملف مياه النيل من خلال مزيج من الدبلوماسية والتفاوض، مع الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية.