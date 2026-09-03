معايا فلوس.. طفل صعيدي يرفض 100 جنيه مكافأة ويفاجئ سائق ملاكي

في موقف عفوي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ طفل من صعيد مصر سائق سيارة ملاكي بتصرف غير متوقع، بعدما رفض الحصول على مبلغ مالي قدره 100 جنيه، مؤكدًا أن لديه ما يكفيه من المال.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الموقف، وسط إشادات واسعة بتصرف الطفل، الذي عكس بساطة أهل الصعيد وعزة النفس والكرم رغم صغر سنه.

وبحسب المتداول، حاول سائق السيارة منح الطفل مبلغ 100 جنيه، إلا أن الطفل رفض الحصول عليه، ورد بعفوية: «معايا فلوس»، في إشارة إلى أنه لا يحتاج إلى المساعدة المالية.

ولم يتوقف الموقف عند هذا الحد، إذ فاجأ الطفل السائق بتصرف أكثر لفتًا للانتباه، عندما أخرج من ماله الخاص مبلغًا قدره 200 جنيه وقدمه له، في مشهد أثار دهشة السائق ومن حوله.

وأشاد متابعون بالموقف، معتبرين أن ما فعله الطفل يعكس قيمة الكرامة والاعتماد على النفس والكرم، مؤكدين أن المواقف البسيطة التي تصدر من الأطفال قد تحمل رسائل إنسانية كبيرة.