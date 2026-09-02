ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

واصل فريق "2 سيز موتورسبورت" البحريني كتابة فصول جديدة من النجاح في عالم سباقات السيارات، بعدما توج بالمركز الأول في فئة البرونز ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس التحمل ببطولة "جي تي وورلد تشالنج أوروبا" لموسم 2026، والتي أقيمت على حلبة نوربورغرينغ الألمانية.

وجاء الإنجاز بعد أداء قوي للسيارة رقم 222، بقيادة الثلاثي ريس بار وتشارلز داوسون وكيرن جيويس، حيث نجح الفريق في تحويل مركز الانطلاق الأول ضمن فئة البرونز إلى فوز مستحق، بعد سباق حافل بالمنافسة والتحديات والاستراتيجيات المختلفة داخل منطقة الصيانة.

وأعرب الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة، مالك فريق "2 سيز موتورسبورت"، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز، مؤكد أن الفوز يعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه رياضة السيارات في البحرين، وقدرة الفرق البحرينية على المنافسة بقوة في أبرز البطولات العالمية.

وأشار إلى أن هذا الانتصار يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات البحرين في المحافل الدولية، ويعكس حجم الجهود التي يبذلها السائقون وأعضاء الفريق، مؤكد تطلعه إلى استمرار النتائج الإيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة.

وشهد السباق أيضا نتيجة مميزة للسيارة الأخرى التابعة لفريق «مرسيدس-إيه إم جي فيرستابن ريسينغ»، التي يقودها جول غونون وداني خونكاديلا وكريس لولام، بعدما أنهت المنافسات في المركز الثالث بالترتيب العام، محققة أول منصة تتويج لها في منافسات كأس التحمل هذا الموسم.

وخلال الساعات الأخيرة من السباق، تمكن كيرن جيويس من استعادة صدارة فئة البرونز للسيارة رقم 222، قبل أن يحافظ على موقعه رغم الضغط الكبير وحالات التحذير التي شهدتها الحلبة، ليعبر الفريق خط النهاية في المركز الأول.

ويمثل هذا الفوز إنجازا جديدا للفريق البحريني على حلبة نوربورغرينغ، بعد عام واحد فقط من تحقيقه أول انتصار له في بطولة «جي تي وورلد تشالنج أوروبا» على الحلبة الألمانية ذاتها.

وبفضل هذه النتيجة، تقدم الثلاثي بار وداوسون وجيويس إلى المركز الخامس في ترتيب بطولة فئة البرونز، مع اقتراب منافسات الموسم من مراحلها الحاسمة وبقاء جولة واحدة فقط في كأس التحمل، فيما يستعد الفريق لمواصلة مشواره في البطولة البريطانية "جي تي" على حلبة دونينغتون بارك.