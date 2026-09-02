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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء سبتمبر مستقرة.. حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

يترقب الجميع موعد انتهاء فصل الصيف وتحسن الأحوال الجوية، حيث أكدت هيئة الأرصاد أن هناك تحسنا ملحوظا في الأجواء خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب فصل الخريف في النصف الثاني من سبتمبر الجاري، ولن تشهد البلاد موجة حارة مجدداً خلال الأسابيع المقبلة.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ابتداءً من غد الخميس وحتى الاثنين 7 سبتمبر 2026، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء.

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حالة الطقس لمدة 5 أيام


وأشارت الهيئة إلى أن طقس الأيام المقبلة معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ونشاط الرياح

ولفتت إلى أن الأجواء ستشهد شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الثامنة صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد الأجواء نشاط رياح أحيانًا من الخميس 3 سبتمبر إلى الإثنين 7 سبتمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

 

انتهاء الموجات الحارة في مصر

وعن تفاصيل حالة الطقس خلال شهر سبتمبر في أواخر الصيف، قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لن تشهد موجات حارة أو شديدة الحرارة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أن درجات الحرارة ستدور حول معدلاتها الصيفية المعتادة في هذا الوقت من العام، مع ارتفاعات طفيفة قد تصل إلى درجة واحدة في بعض الأيام.

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أجواء صيفية مستقرة 


وأضافت  أن الأجواء خلال الفترة المقبلة ستكون مستقرة وصيفية، مشيرة إلى استمرار تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع الكتل الهوائية الشمالية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.


تحسن حالة الطقس في سبتمبر

أكدت الدكتورة منار غانم، أن طقس شهر سبتمبر سيكون أفضل حالًا من شهري يوليو وأغسطس، سواء فيما يتعلق بدرجات الحرارة أو نسب الرطوبة، موضحة أن البلاد تجاوزت ذروة فصل الصيف، وأن أي ارتفاعات قادمة في درجات الحرارة لن تكون بالقوة أو طول المدة نفسها التي شهدتها البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس.

اقتراب فصل الخريف

وأشارت إلى أن النصف الأول من سبتمبر عادة ما يكون أعلى في درجات الحرارة من النصف الثاني، ومع التقدم في الشهر والاقتراب من فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا.


وأضافت أن تأثير منخفض الهند الموسمي يبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من سبتمبر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نسب الرطوبة والشعور بمزيد من التحسن في الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل . 

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة كالتالي:

 

الخميس 3 سبتمبر

- درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 37 درجة.

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31 35 درجة.

- درجات الحرارة على شمال الصعيد 37 39 درجة.

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد 41 42 درجة.

الجمعة 04 سبتمبر

- درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 37 درجة.

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31 35 درجة.

- درجات الحرارة على شمال الصعيد 37 39 درجة.

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد 40 41 درجة.

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السبت 05 سبتمبر

- درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 36 درجة.

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 34 درجة.

- درجات الحرارة على شمال الصعيد 36 38 درجة.

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد 40 41 درجة.

الأحد 6 سبتمبر

- درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 36 درجة.

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 33 درجة.

- درجات الحرارة على شمال الصعيد 35 37 درجة.

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد 39 40 درجة.

الاثنين 7 سبتمبر

- درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 37 درجة.

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 33 درجة.

- درجات الحرارة على شمال الصعيد 36 38 درجة.

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد39 40 درجة.

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