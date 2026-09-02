لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

يحمل شهر سبتمبر 2026 عددًا من الظواهر الفلكية اللافتة لعشاق السماء والنجوم، بينها مشاهد يمكن رصد بعضها بالعين المجردة دون الحاجة إلى تلسكوب.

البداية مع القمر والمشتري

وتبدأ أبرز الظواهر في 8 سبتمبر، عندما يقترب القمر من كوكب المشتري في مشهد يمكن رؤيته قبل شروق الشمس بساعات.

نحو الرابعة فجرًا.. انظروا إلى الشرق

وفي حدود الرابعة فجرًا، يظهر القمر والمشتري فوق الأفق الشرقي، وكل ما يحتاجه الرصد هو اختيار مكان مفتوح بعيدًا عن أضواء المدن.

القمر الجديد يفتح بابًا لرؤية النجوم

ثم يأتي 11 و12 سبتمبر مع ظاهرة القمر الجديد، لتصبح السماء أكثر ظلامًا، وهو ما يوفر ظروفًا أفضل لرصد النجوم والأجرام السماوية الخافتة.



