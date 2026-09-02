ارتفاع حصيلة حادث أتوبيس نويبع إلى 21 وفاة و29 مصابًا.. بينهم 10 أردنيين والخارجية الأردنية تتحرك

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الركاب بمدينة نويبع في جنوب سيناء إلى 21 وفاة و29 مصابًا، بينهم 10 مواطنين أردنيين، وفقًا لأحدث البيانات والمعلومات المتاحة، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال حصر الضحايا والمصابين واستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

ووقع الحادث بمنطقة الصاعدة، المعروفة محليًا بـ«منطقة الحوادث»، بمدينة نويبع، بعد تعرض أتوبيس ركاب للانقلاب أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وبحسب المعلومات الأولية، كان الأتوبيس قادمًا من القاهرة في طريقه إلى ميناء نويبع البحري، ويقل عددًا من الركاب المصريين والأردنيين، ضمن رحلة برية تستهدف الوصول إلى ميناء نويبع، ثم الانتقال بحرًا إلى مدينة العقبة الأردنية، واستكمال الرحلة برًا إلى العاصمة عمّان.

الخارجية الأردنية تتابع الحادث

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع، بالتنسيق مع السلطات المصرية، حادث السير الذي وقع في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أن حافلة ركاب مصرية كانت تقل عددًا من الركاب الأردنيين والمصريين تعرضت لحادث سير، مشيرة إلى وجود عدد من المواطنين الأردنيين بين حالات الوفاة والإصابة.

وأضافت الخارجية الأردنية أن فريقًا من السفارة الأردنية في القاهرة في طريقه إلى مدينة نويبع لمتابعة أوضاع المصابين، والوقوف على احتياجاتهم، والتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين نقل جثامين المتوفين الأردنيين إلى المملكة.

تحرك أمني وإسعافي عقب الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الصاعدة في نويبع، ووجود حالات وفاة وإصابة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظة جنوب سيناء، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لذلك.

ووفقًا للمعلومات الأولية، وقع الحادث إثر انفجار أحد إطارات الأتوبيس أثناء سيره بالقرب من قرية المزينة، وقبل منطقة الصاعدة بمدينة نويبع، ما أدى إلى اختلال توازن الحافلة وانقلابها.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة والتحريات للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة للحادث، فيما جرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء تداعيات الحادث، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتنسيق بين الجهات المصرية والأردنية بشأن المتوفين الأردنيين واستكمال الإجراءات المتعلقة بهم.