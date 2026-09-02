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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع حادث نويبع بجنوب سيناء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء ومحافظ جنوب سيناء والمسئولين المعنيين، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم الأربعاء، على طريق “دهب – نويبع”، في محافظة جنوب سيناء، الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وخلال متابعته مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية للحادث؛ أوضح الوزير أنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية، وتوجيه 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، موضحا كذلك أنه تم نقل المصابين للمستشفيات؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، من خلال متابعة الفريق الطبي لحالتهم الصحية بشكل مستمر، ويجري اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حيال ضحايا الحادث.

في الوقت نفسه، أكد وزير الصحة والسكان أنه وجه بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير جميع المستلزمات والأدوية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع الحادث بكل كفاءة وسرعة، ويجري متابعة الموقف لحظة بلحظة.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي اتصالا بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، حيث أوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقا يتم حاليا بين  الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة  جنوب سيناء، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

فيما أكد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أنه تم على الفور رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، لتوفير مختلف أوجه الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، وسرعة نقل الحالات إلى المستشفيات وفقًا لحالتهم الصحية.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي: النقل، والداخلية، ومحافظة جنوب سيناء، وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد أسباب وقوع هذا الحادث، على أن يتم في  هذا الشأن تحديد موقف سلامة وأمن المركبة، وحالة السائق، وكذا توضيح مدى سلامة الطريق، كما وجه المحافظ بالعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية بدقة تامة، وإزالة آثار الحادث وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص المواساة والتعازي لأسر الضحايا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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