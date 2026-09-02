وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم الأربعاء، على طريق "دهب – نويبع"، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ونقل المصابين للمستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، وسرعة الشفاء للمصابين.