الهلال الأحمر يدفع بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 266، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت سلال غذائية، مواد إغاثية، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.