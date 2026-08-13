تجهيز سرادقات العزاء.. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم أسر ضحايا حادث الإسماعيلية

يواصل الهلال الأحمر المصري، لليوم الثاني على التوالي، تقديم الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حيث تشارك فرق الاستجابة أثناء الطوارئ الأهالي في إقامة وتجهيز سرادقات العزاء، إلى جانب توزيع الوجبات ومياه الشرب وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم النفسي والمساندة لأسر الضحايا والمصابين والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

ضحايا حادث الاسماعليه

وتنتشر فرق الهلال الأحمر في قرى وادي الملاك وبحر البقر 3 وبحر البقر 5، للمشاركة في تجهيز سرادقات العزاء وتوزيع المياه والوجبات، من خلال مطبخ «المحروسة» التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يوفر نحو 4 آلاف وجبة.

كما تواصل فرق الدعم النفسي زياراتها لأسر الضحايا داخل منازلهم، للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم الدعم النفسي والمساندة اللازمة، فيما يستمر الهلال الأحمر المصري في متابعة الموقف ميدانيًا من خلال فرق المركز العام وفروع الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد، لضمان استمرار تقديم الدعم للأسر المتضررة.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الهلال الأحمر المصري منذ وقوع الحادث، والتي شملت تقديم الدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا، وتوزيع مياه الشرب وحقائب العناية الشخصية، ومساندة الأسر في إجراءات الدفن، إلى جانب توفير سيارات لنقل جثامين المتوفين إلى أماكن دفنهم بالقرى التابعة لهم.