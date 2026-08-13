نيران وأدخنة تتصاعد.. السيطرة على حريق هائل بأحد هناجر مصنع بويات ببورسعيد

تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كبير من أحد هناجر مصنع بويات بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، بعدما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل المصنع.

وعلى الفور ترأس العميد عبدالله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، فريقًا من الضباط والجنود، وانتقلوا إلى موقع الحادث في دقائق معدودة.

نيران وأدخنة تتصاعد و10 سيارات إطفاء

ووصلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث كانت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة، وعلى الفور جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء متطورة، وبدأت القوات في محاصرة ألسنة اللهب من جميع الجهات، لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة أو باقي أجزاء المصنع.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، وبدأت أعمال التبريد داخل موقع الحريق، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على سلامة المواطنين والعمال المتواجدين بالمنطقة الصناعية.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.