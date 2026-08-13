افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن بجامعة الأزهر

بدأ مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الخميس، افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمقر كلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من البرامج القرآنية المتخصصة التي تقدمها المدرسة للطلاب الوافدين، في إطار المنهج الأزهري الوسطي.

ويستهدف الفرع الجديد الطلاب الوافدين من مختلف المراحل التعليمية، بداية من مرحلة التعليم قبل الجامعي، مرورًا بطلاب الجامعات، وصولًا إلى طلاب الدراسات العليا، بما يوفر لهم فرصة دراسة القرآن الكريم وحفظه وتجويده على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في علوم القرآن وأصحاب الأسانيد العالية في كتاب الله تعالى.

وتوفر مدرسة الإمام الطيب للطلاب الملتحقين بها الدراسة بصورة مجانية بالكامل، مع إجراء اختبار لتحديد مستوى كل طالب قبل بدء الدراسة، بما يساعد على توزيع الدارسين وفق مستوياتهم وقدراتهم في الحفظ والتلاوة والتجويد، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرامج التعليمية المقدمة.

مزايا للطلاب الدارسين

وتمنح المدرسة الطلاب المتميزين عددًا من المزايا، من بينها فرصة لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب الحصول على شهادات تقدير، ومكافآت مالية وعينية تقديرًا لتفوقهم وتميزهم في الدراسة والأنشطة المختلفة.

كما تتيح المدرسة للطلاب المؤهلين الحصول على إجازات وأسانيد في القرآن الكريم، فضلًا عن تنظيم دورات متخصصة في القراءات والروايات المتواترة، ودراسة وشرح متون التجويد والقراءات والإقراء، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري للدارسين في مجال القرآن الكريم وعلومه.

وتحرص المدرسة كذلك على إعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات القرآنية والمحافل الدولية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تساعد المتميزين على تطوير قدراتهم في الحفظ والتلاوة والتجويد، بما يمكنهم من تمثيل أنفسهم ومؤسساتهم بصورة مشرفة في المسابقات والفعاليات القرآنية المختلفة.

ويشمل البرنامج المقدم للدارسين توزيع المصاحف وكتب التجويد، إلى جانب إعداد مشروعات تخرج متميزة، وتنفيذ مجموعة من البرامج التثقيفية والإثرائية التي تتناول تفسير القرآن الكريم وإعرابه، بما يوسع معارف الطلاب ويربط بين الحفظ والدراسة المتخصصة لعلوم القرآن.

ولا تقتصر أنشطة المدرسة على الجانب التعليمي فقط، إذ تنظم أيضًا رحلات ثقافية ومعسكرات صيفية للطلاب المتميزين، في إطار الاهتمام بالجوانب الثقافية والتربوية والاجتماعية للطلاب الوافدين، فضلًا عن توفير وجبات غذائية للدارسين خلال أيام الدراسة.

وتُقام الدراسة في الفرع الجديد ثلاثة أيام أسبوعيًا، وهي أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بما يتيح للطلاب تنظيم أوقاتهم الدراسية والاستفادة من برامج المدرسة إلى جانب التزاماتهم التعليمية الأخرى.

ويمكن للراغبين في متابعة أخبار فرع مدرسة الإمام الطيب بكلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر والانضمام إلى مجموعة التواصل الخاصة بالفرع عبر تطبيق واتساب، كما يمكن للطلاب الراغبين في التقديم والالتحاق بالفرع تسجيل بياناتهم من خلال رابط التقديم المخصص للمدرسة.

وتأتي إقامة الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده ضمن جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في توفير برامج تعليمية متخصصة للطلاب الوافدين، وتعزيز ارتباطهم بالمنهج الأزهري الوسطي، وإتاحة فرص أوسع أمامهم لدراسة القرآن الكريم وعلومه على أيدي المتخصصين من علماء الأزهر الشريف.