العثور على جثة شاب أسفل كوبري «المنصورة – طلخا» عقب إلقائه بنفسه في النيل

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من عمره، أسفل كوبري المنصورة – طلخا، بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب إلقائه نفسه من أعلى الكوبري في مياه النيل.



وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلفت إخطارًا من شرطة النجدة بقيام شاب بالقفز فى النيل

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتمكنت من استخراج الجثة من المياه، وتحركت سيارة الإسعاف بها عقب انتشالها، حيث تبين أنها لشخص مجهول الاسم والعنوان، ويبلغ من العمر نحو 30 عامًا.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتوفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .