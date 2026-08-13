دعاء استقبال شهر ربيع الأول.. أدعية مأثورة لاستقبال شهر مولد النور

دعاء استقبال شهر ربيع الأول .. مع غروب شمس اليوم الخميس، تطوى صفحة شهر صفر لعام 1448هـ، ليطل علينا فجر يوم الجمعة حاملا معه بشائر شهر ربيع الأول، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية أمس من أن غرة الشهر الجديد تصادف غدا يوم الجمعة.

وفي هذه اللحظات الفارقة بين شهر يمضي وآخر يقبل، يجد المسلم نفسه أمام فرصة عظيمة للتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، مستقبلا هذا الشهر المبارك الذي يحمل ذكرى غالية على قلوب المسلمين، فهو الشهر الذي أشرقت فيه أنوار النبوة على الدنيا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ويحرص كثير من المسلمين في مثل هذه المناسبات على الدعاء بما تيسر من الأدعية المأثورة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل الشهر الجديد شهر خير وبركة وأمن وإيمان، وأن يعينهم فيه على الطاعة والذكر، وأن يرزقهم راحة البال وطمأنينة القلب، وأن يفرج عنهم الهموم والغموم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه.

سبب تسمية شهر ربيع الأول

سمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم كونه أول الربيعين اللذين يأتيان في التقويم الهجري، فهناك شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، وقد ذهب عدد من العلماء إلى إطلاق اسم "ربيع الأنوار" على شهر ربيع الأول تحديدا، وذلك نظرا لما ارتبط به من حدث عظيم تمثل في مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث امتلأت الدنيا بنوره في شبه الجزيرة العربية آنذاك. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خاص ومحدد بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، غير أن باب الدعاء يظل مفتوحا في كل الأوقات والمناسبات، وقد تعارف كثير من الصالحين على ترديد مجموعة من الأدعية الجامعة في استقبال هذا الشهر المبارك.

دعاء استقبال شهر ربيع الأول

من الأدعية المستحبة عند دخول الشهر الجديد، أن يقول المسلم: «اللَّهُمَّ أَهْلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ».

ومن الأدعية المأثورة أيضا: «اللهم ارزقنا عملا يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيئا إلا غفرته، واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته».

كما يستحب الدعاء بقول: «اللهم اقضِ حوائج المحتاجين، وتقبل منا التوبة فيه، وأعنا على ذكرك وصومه، اللهم أسعدنا سعادتين، الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها».

ومن أدعية طلب راحة البال وسكينة النفس: «اللهم ارزقني راحة البال، وهدوء النفس، وسكينة الروح، وطمأنينة القلب يا رب، وحدك تعلم ما في داخلي، اشرح لي صدري ويسر لي أمري».

ويدعو كثيرون أيضا بقولهم: «اللهم يا من تملك حوائج السائلين، وتعلم ضمائر الصامتين، ارزقنا السعادة وراحة البال والصحة والعافية وغفران الذنوب».

ومن الأدعية الجامعة كذلك: «اللهم إني أسألك راحة تزيل بها متاعبي، ومغفرة تمحو بها ذنوبي، وانشراحا يذهب معه ضيق صدري، صباح السعادة وراحة البال».

ويردد آخرون كلمات التوحيد والتسبيح، ومنها: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم»، مع قراءة آية الكرسي: «اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

ومن الأدعية أيضا: «اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا».

وفي طلب النور والسكينة من القرآن الكريم: «اللهم اجعل القرآن نورا لقلوبنا، وسببا في ذهاب حزننا، وجلاء همنا، يا مفرج الهموم، اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا».

ومن دعاء الحفظ والوقاية: «اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته».

كما يدعو المسلمون في مطلع الشهر الجديد بقولهم: «اللهمَّ اجعلْ شهرَنا الماضي خيرَ شهرٍ، وخيرَ عاقبةٍ، وأدخِلْ علينا شهرَنا هذا بالسلامةِ والإسلامِ، وبالأمنِ والإيمانِ، والمعافاةِ والرزقِ الحسنِ».

ومن الأدعية العظيمة التي يستحضر فيها المسلم أسماء الله الحسنى: «يا شَدِيدَ القُوى وَياشَدِيدَ المِحالِ يا عَزِيزُ يا عَزِيزُ يا عَزِيزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِكَ جَمِيعُ خَلْقِكَ، فَاكْفِنِي شَرَّ خَلْقِكَ يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ يا مُنْعِمُ يا مُفَضِّلُ يا لا إلهَ إِلاّ أَنْتَ، سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَيْناهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ وَصَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرينَ».

ولا يفوت المسلم في هذه المناسبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم».

ومن أدعية الاستعاذة من شر الشهر وبلاياه: «اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر، ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر، يا مالك الدنيا والآخرة، يا عالما بما كان وما يكون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا أزلي يا أبدي، يا مبدئ يا معيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش المجيد، أنت تفعل ما تريد».

ومن أدعية الحفظ والحراسة: «اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي، وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم، يا ستار، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب».

ومن دعاء تفريج الهم والكرب: «يا فارج الهمّ ويا كاشف الغمّ فرّج همي ويسرّ أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين، يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلبي».

ومن أدعية طلب السكينة والنور: «اللهمَّ ارزقنا راحة البال، وهدوء النَّفس، وسكينة الرُّوح، واجعل في قلبنا نورًا، وفي سمعنا نورًا يا الله».

ومن أدعية الرضا وراحة البال: «الْلَّهُم إرْزُقْنِي الْرِّضَى وَرَاحَة الْبَال، الْلَّهُمَّ لاتكسّرِ لِيَ ظُهْرًَا وَلاتُصَعبُ لِيَ حَاجَةٌ وَلا تعْظّمْ عَلَيَّ أَمْرًا، الْلَّهُمَّ لاتَحَنِيّ لِيَ قَامَة وَلا تَكْشِفْ لِيَ سِترَا وَلا تُفْضّحُ لِيَ سَرَّا».

ويختم كثير من المسلمين أدعيتهم في هذه المناسبة بقولهم: «اللهم يا مُسهل الشُديد ويا ملُينَ الحديد ويا منجز الوُعيد، ويا مَنّ هوُ كل يوُمَ في أمر جديُد، أخرجني منّ حلُق الضُيق إلى أوسع الطُريَق، بك أدفَع ما لا أطيُق، ولا حوُل ولا قوُة إلا بالله العليّ العظُيم».