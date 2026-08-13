وكيل أفريقية النواب: دور مصر الريادي في أفريقيا خلال عهد الرئيس السيسي قائم على التنمية المستدامة

قال النائب أشرف سليمان ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، إن مصر موجودة على مدار تاريخها في القرن الماضي في أفريقيا ، ولها ثقلها ، لأننا دولة محورية ودولة مهمة جدا في المنطقة ، ولكن في عهد الرئيس السيسي كانت فترة بشكل آخر ، حيث كنا حريصون على أن تكون الشراكة بين مصر والقارة الأفريقية والعمق الأفريقي قائمة على التنمية المستدامة ، بحيث نكون متواجدين كجزء سياسي ، ولكن يجب أن تكون لدينا رؤية لتنمية القارة الأفريقية وهذا الجزء الوعائي وله مردوده.

وأشار سليمان خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن الأفارقة أصبحوا حريصون على التعاون مع الدول التي تساهم معهم في التنمية المستدامة وهي واحدة من المفردات التي اهتمت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ، وبدأت تعمل على ملفات عديدة سواء في الصحة أو التعليم أو البنية التحتية أو مشروعات المياه السدود أو مشروعات الكهرباء و الطاقة النظيفة ، وكل هذه ملفات مصر عملت عليها خلال الفترة الأخيرة ، وسيظهر مردودها القوي و الإيجابي خلال الفترة القادمة.