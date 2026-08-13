تنوع الفرق المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. عادل عبده يكشف آلية اختيار العروض

كشف الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل تنوع الجهات والفرق المشاركة في الدورة الـ19، مؤكدًا أن المهرجان يضم تجارب مسرحية من قطاعات مختلفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: إن المشاركين شملوا مسرح الجامعات، وقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، وقطاع المسرح، إلى جانب الفرق المستقلة.

وأوضح أن مشاركة هذه الجهات تأتي وفق اللائحة المنظمة للمهرجان، والتي تحدد عدد العروض التي تقدمها القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى مشاركة قطاع البيت الفني للمسرح، والثقافة الجماهيرية، والبيت الفني للفنون الشعبية، ومركز الإبداع وغيرها.

وأضاف أن إدارة المهرجان شكلت لجنة مشاهدة متخصصة لاختيار عروض فرق الهواة والفرق المستقلة وعروض القطاع الخاص، موضحًا أن عددًا من العروض التي تم اختيارها حصل على جوائز خلال الدورة.

وأشار إلى أن المهرجان شهد خلال الدورة الـ19 تقديم 35 عرضًا في المسابقة، مؤكدًا أن تنوع الجهات المشاركة يعكس اتساع الحركة المسرحية المصرية وتعدد التجارب الموجودة على الساحة.