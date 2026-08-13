القبض على البلوجر دهب أشرف بتهمة التعدي على طفلتين في المقطم

انتشر فيديو القبض على البلوجر دهب أشرف بسبب اعتدائها هي وأسرتها على طفلتين صغيرتين وقد حررت والدة الطفلين، محضرًا بقسم شرطة المقطم، اتهمت فيه البلوجر دهب أشرف وآخرين بالتعدي على نجليها والتسبب في إصابتهما.

وكشفت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة تفاصيل واقعة تعدي البلوجر دهب أشرف وآخرين على الطفلين، حيث أظهرت المشاهد نشوب خلاف بين عدد من الصغار أثناء اللهو، وتبادلهم السباب، قبل أن تتدخل البلوجر وتعتدي بالضرب على الطفلين.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط البلوجر دهب أشرف و3 أشخاص آخرين، على خلفية اتهامهم بالتعدي على صغيرين في منطقة المقطم، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وخلال اصطحابها إلى قسم الشرطة، تعرضت البلوجر دهب أشرف لحالة إعياء مفاجئة، أفقدتها الوعي للحظات، قبل أن تستعيد وعيها سريعًا، وتستكمل الأجهزة الأمنية إجراءات اصطحابها إلى سيارة الميكروباص.

وتباشر الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أطرافها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن المتهمين.