العثور على جثة مسن داخل مسكنه ببنها بعد انبعاث رائحة كريهة.. والتحريات تكشف الملابسات

شهدت منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية حالة من الحزن والصدمة، عقب العثور على جثة مسن داخل مسكنه، بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل أثارت انتباه الأهالي، فيما كشفت التحريات الأولية أن المتوفى فارق الحياة قبل نحو يومين.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل مسكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأ رجال المباحث في فحص ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى «عبدالحليم»، وشهرته «عبدالحليم العجلاتي»، وعُثر عليه متوفى داخل مسكنه بمنطقة الحرس الوطني.



وأوضحت التحريات أن الأهالي لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخل منزل المتوفى، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، وبالانتقال والفحص عُثر على جثمانه داخل المسكن.



وبإجراء المعاينة والمناظرة الأولية للجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار تشير إلى تعرض المتوفى لاعتداء، فيما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، مع استكمال تحريات المباحث للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.