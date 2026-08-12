«مياه القليوبية» تنجح في التشغيل التجريبي لمادة PAC لخفض استهلاك الكيماويات والطاقة بمحطات مياه الشرب

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في تنفيذ التشغيل التجريبي لاستخدام مادة بولي ألومنيوم كلوريد (PAC) كبديل للشبة بمحطة عزبة صبري المرشحة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة والكيماويات وخفض تكاليف إنتاج مياه الشرب.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وتعليمات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بشأن دعم التشغيل الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

والتقى المهندس محمد إبراهيم فودة مسؤولي شركة التيسير للكيماويات، بحضور الدكتور محمود عبد الرحمن، مدير عام مأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة نتائج التشغيل التجريبي وتقييم مدى إمكانية التوسع في استخدام مادة PAC بالمحطات التي تتوافق طبيعة تشغيلها مع هذا النظام.

وأُجريت التجربة بمحطة عزبة صبري المرشحة، التي تعمل بتكنولوجيا الترشيح المباشر، بهدف تحسين كفاءة عمليات التنقية وزيادة إنتاجية المحطة مع الحفاظ على جودة المياه المنتجة.

وأظهرت نتائج التشغيل التجريبي مؤشرات إيجابية، أبرزها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 4% نتيجة تحسين كفاءة التشغيل وتقليل كميات المياه المستخدمة في غسيل المرشحات، إلى جانب زيادة إنتاجية المحطة مقارنة باستخدام الشبة التقليدية.

كما حققت التجربة وفرًا ملحوظًا في استهلاك الكيماويات، حيث انخفض استهلاك الكيماويات اللازمة لإنتاج المتر المكعب من المياه بنسبة 60%، بما يعكس الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام المادة البديلة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الشركة تضع تطبيق أحدث الأساليب الفنية التي تحقق أعلى كفاءة تشغيلية بأقل تكلفة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للتجربة تعكس قدرة الكوادر الفنية على تطوير منظومة العمل وتقديم حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والكيماويات.

وأوضح أن الشركة ستواصل تقييم نتائج التجربة تمهيدًا للتوسع في تطبيقها بالمحطات التي تتناسب طبيعة تشغيلها مع استخدام مادة PAC، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشاد «فودة» بفريق العمل القائم على التجربة، مثمنًا جهود الدكتور سيد أبو الدهب، رئيس فريق العمل، والمهندس أحمد عمارة، مدير الفرع، والمهندسة سيدة تاج الدين، والمهندسة رشا عواد عبدالله، والدكتورة أماني راشد النجار، والدكتور هاني عبدالحميد قمحاوي، والدكتور محمود جلهوم.

وأكد رئيس الشركة أن ما تحقق يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والعمل الجماعي وتطبيق الحلول الفنية المبتكرة، بما يدعم كفاءة التشغيل، ويرشد النفقات، ويعزز جهود الشركة نحو التطوير المستمر واستدامة خدمات مياه الشرب.