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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة فى العمارة.. القبض على رجل وسيدة تشاجرا بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة داخل أحد العقارات بالقليوبية.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان بنها من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهما حول الجيرة.


 

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مصاب بسحجة باليد اليمنى - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وإتهم الشاكية بالتعدى عليه بالضرب محدثةً إصابته ، وبإستدعائها ومواجهتها أيدت ما سبق.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى العقارات

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