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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية بالإسماعيلية بعد حادث الدواويس

الصحة
الصحة
أ ش أ

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على مدار الساعة، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتين ربع نقل محملتين بالعمال، والذي وقع اليوم الثلاثاء، بوصلة "الدواويس" بمحافظة الإسماعيلية، مع التأكيد على تقديم كامل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ 32 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات المجمع الطبي بالإسماعيلية، والقصاصين، والتل الكبير، وأبوخليفة، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 31 مواطنًا ووفاة 17 آخرين، وتم إيداع جثامين المتوفين بمستشفى القصاصين تحت تصرف الجهات المعنية.


وأكد المتحدث رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق بين الوزارة وهيئة الرعاية الصحية، مع التأكد من توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات، والأدوية والمستلزمات الطبية، وكميات الدم ومشتقاته، لضمان تقديم الرعاية العاجلة والمتكاملة للمصابين.


وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار يتابع الموقف الصحي للمصابين لحظيًا من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة، بالتنسيق مع مع هيئة الرعاية الصحية، مع الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية تستدعيها الحالة الصحية للمصابين.
ولفت إلى أن الإصابات تتنوع بين كسور وجروح قطعية ونزيف داخلي، ويخضع أحد المصابين لتدخل جراحي دقيق، فيما يتلقى باقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للحالة الصحية لكل منهم، بينما خرج من المستشفيات 10 مصابين، بعد تحسن حالتهم الصحية، ومازال باقي المصابين يخضعون للعلاج، وبينهم 7 حالات حرجة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الصحة تطورات الحالة الصحية حادث تصادم سيارتين

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