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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية لشكاوى المواطنين .. رفع مخلفات الرتش وتحسين مستوى النظافة بالجيزة | صور

رفع مخلفات الرتش وتحسين مستوى النظافة بالجيزة
رفع مخلفات الرتش وتحسين مستوى النظافة بالجيزة
أحمد زهران

واصلت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة جهودها لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة الاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة،محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التعامل مع عدد من شكاوى المواطنين، حيث تم رفع مخلفات الرتش والتعامل مع الشكاوى الواردة من سكان منطقة رشاح أبو عوض بحي الهرم، إلى جانب رفع المخلفات ونظافة المكان بشارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

كما تم التعامل مع شكوى المواطنين بشأن وجود مخلفات بمنطقة ترعة المريوطية بحي الهرم، حيث جرى رفع مخلفات الرتش من الموقع، فضلًا عن رفع كفاءة النظافة بنفق عشرة بحي الوراق.

وفي السياق ذاته، تم رفع مخلفات الرتش بشارع ترعة المنصورية بحي الهرم، بحضور محمد صابر، مدير نظافة الهرم، كما تم رفع مخلفات الرتش بشارع رشاح أبو عوض بحي الهرم، بحضوره.

كما شملت الأعمال رفع كفاءة أعمال النظافة والغسيل بمدخل المدفن الرئيسي بمنطقة شبرامنت، وكذلك منطقة خلايا الدفن الصحي، وذلك بحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة استمرار جهودها في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف أحياء ومناطق المحافظة.


 

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة رفع كفاءة منظومة النظافة منظومة النظافة محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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