محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب الأسوار الحديدية المفقودة بمحور صفط اللبن

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة محور صفط اللبن في إطار المتابعة المستمرة لحالة المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة والحرص على توفير عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.

وشملت الأعمال تركيب واستكمال عدد من الأسوار الحديدية المفقودة بمحور صفط اللبن إلى جانب إجراء أعمال المراجعة والصيانة لعدد من الباكيات الأخري والتأكد من سلامتها وكفاءتها، ومعالجة أي ملاحظات تستلزم التدخل.

وأكد محافظ الجيزة أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية للمحاور والطرق وسرعة التعامل مع أي عناصر مفقودة أو ملاحظات فنية، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة أولًا بأول بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.