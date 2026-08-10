بنسبة نجاح 80.37٪.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٣٧٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الحد الأدنى لدرجات النجاح بلغ ٥٩ ألفًا و٢٠ طالبًا، من إجمالي ٦١ ألفًا و٢٤٠ طالبًا تقدموا لامتحانات الدور الثاني.

وأشار التقرير إلى نجاح جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالقسم المهني، بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، فضلًا عن اجتياز جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين، بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.