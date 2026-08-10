بينهم سياح الولادة.. إدارة ترامب تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لرعايا أجانب في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، في إطار حملة واسعة النطاق على الهجرة أدت إلى تجريد عشرات الآلاف من الأشخاص من امتيازات السفر والهجرة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن عمليات الإلغاء استهدفت الأجانب الذين "انتهكوا شروط تأشيراتهم، وارتكبوا جرائم، ودعوا إلى العنف ضد المواطنين الأمريكيين، وقاموا بالاحتيال على الأمريكيين، وأساءوا استخدام نظام الهجرة لدينا، أو عرّضوا الأمن القومي للخطر".

وأضافت أن معظم التأشيرات تم إلغاؤها بعد "مواجهات مع جهات إنفاذ القانون"، وكانت الاعتداءات والقيادة تحت تأثير المخدرات والسرقة وجرائم المخدرات هي الأسباب الرئيسية.

تضمنت الحالات المحددة التي ذكرتها الوزارة شخصًا متهمًا بجناية الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وآخر متهمًا بالخطف والاتجار بالبشر، وشخصًا يواجه أكثر من اثنتي عشرة تهمة تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال.

وأفادت السفارة الأمريكية في شمال إفريقيا أنها ألغت أكثر من مئة تأشيرة دخول لآباء "سياح ولادة" زُعم أنهم قدموا إلى الولايات المتحدة أساسًا للولادة حتى يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية.

وقالت أيضاً إنها ألغت تأشيرات العديد من الأجانب الذين "احتفلوا" باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك ، بمن فيهم شخص قال إنه "مات متأخراً جداً".

في يناير، قالت الوزارة إنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة ، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

يعكس حجم عمليات إلغاء التأشيرات حملة التضييق الواسعة على الهجرة التي بدأت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، حيث تم ترحيل عدد غير مسبوق من المهاجرين، بمن فيهم بعض حاملي التأشيرات السارية.

كما تبنت الإدارة سياسة أكثر صرامة في منح التأشيرات، مع تشديد التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق الفحص.

أدان المدافعون عن الحقوق وخبراء حقوق الإنسان جهود إدارة ترامب في فحص وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي يقولون إنها تهدد حرية التعبير وتشبه المراقبة واستهداف المهاجرين.