ترامب يرد على مطالب إيران : نريد أيضا تعويضات عن قتلى وجرحى أمريكيين

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع العسكري الذي استمر 5 أشهر.

وأوضح ترامب ، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الاثنين ، أن ممثلين عن إيران يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي تعرضت لها إيران خلال الصراع، رغم أن هذا الطلب، وفقاً له، لم يُطرح خلال أي من المفاوضات أو الاجتماعات السابقة.

واعتبر أن المطالبة الإيرانية بالتعويضات فكرة مثيرة للاهتمام، معلناً في المقابل أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الأمريكيين الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة في هجمات وصراعات اتهم طهران بالوقوف وراءها.

وأشار إلى هجمات باستخدام العبوات الناسفة على جانب الطرق، وإلى صراعات قال إن إيران اشتهرت بها، مستحضراً اسم قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، إضافة إلى ضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» وآلاف القتلى الآخرين في ساحات القتال.

وطالب ترامب بتعويضات لأسر محتجين إيرانيين، قائلاً إن السلطات الإيرانية قتلت مئات الآلاف من المتظاهرين خلال العقود الخمسة الماضية، وأضاف أن نحو 52 ألف شخص قُتلوا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وأكد أنه أصدر توجيهات إلى ممثليه بإدراج مسألة التعويضات الأمريكية ضمن أي وجميع المفاوضات المستقبلية مع إيران.

وقال ، في ختام بيانه ، : "لقد طلبت من ممثليّ طرح هذا الأمر بقوة في أي مفاوضات مستقبلية، وجميعها".